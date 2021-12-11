 
مباشر

تعرف على موعد مباراة مصر وتونس في "المربع الذهبي" لكأس العرب

الرياضة

تعرف على موعد مباراة مصر وتونس في
RT Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxrl

يشهد الدور قبل النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، "الديربي الإفريقي العربي" بين منتخبي مصر وتونس يوم الأربعاء المقبل، على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل منتخب تونس "نسور قرطاج"على حساب نظيره العماني بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.

إقرأ المزيد
منتخب تونس أول المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس العرب 2021 .. فيديو
منتخب تونس أول المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس العرب 2021 .. فيديو
إقرأ المزيد
شاهد.. أهداف مصر والأردن في كأس العرب 2021
شاهد.. أهداف مصر والأردن في كأس العرب 2021

بينما حجز منتخب مصر "الفراعنة" مقعدا له في "المربع الذهبي" للبطولة، على حساب نظيره الأردني إثر فوزه عليه (3-1) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

المصدر: RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا