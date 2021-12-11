تعرف على موعد مباراة مصر وتونس في "المربع الذهبي" لكأس العرب
RT Reuters
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يشهد الدور قبل النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، "الديربي الإفريقي العربي" بين منتخبي مصر وتونس يوم الأربعاء المقبل، على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتأهل منتخب تونس "نسور قرطاج"على حساب نظيره العماني بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.
بينما حجز منتخب مصر "الفراعنة" مقعدا له في "المربع الذهبي" للبطولة، على حساب نظيره الأردني إثر فوزه عليه (3-1) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.
المصدر: RT
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