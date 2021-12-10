منتخب تونس أول المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس العرب 2021 .. فيديو

تأهل المنتخب التونسي إلى الدور ربع النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب "قطر 2021"، على حساب نظيره العماني بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في قطر.

ووضع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري هدف التقدم "لنسور قرطاج" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية رائعة.

فيديو.. هدف تقدم تونس 1-0 على عمان عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 16.

#كأس_العرب#مونديال_العرب#عمان_تونسpic.twitter.com/axVf0AKuQu — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 10, 2021

ورد لاعب خط الوسط العماني أرشد العلوي بهدف التعادل بحلول الدقيقة 69 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد في المقص الأيسر.

فيديو.. هدف تعادل عمان 1-1 مع تونس عن طريق أرشد العلوي في الدقيقة 65.#كأس_العرب#تونس_عمان#مونديال_العربpic.twitter.com/70UlNQapXk — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 10, 2021

ولكن فرحة العمانيين لم تدم طويلا فقد اقتنص يوسف المساكني قائد "لنسور قرطاج" بعد دقيقتين فقط هدف الفوز لمنتخب لبلاده، أي بالدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.

فيديو.. هدف تقدم تونس 2-1 على عمان عن طريق يوسف المساكني في الدقيقة 68.#كأس_العرب#تونس_عمان#مونديال_العربpic.twitter.com/OuOOeXjjb0 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 10, 2021

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وسيكون منتخب تونس، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم، بانتظار المنتصر من مباراة المنتخبين المصري والأردني، التي ستقام غدا السبت، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة.

المصدر: RT