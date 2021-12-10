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منتخب تونس أول المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس العرب 2021 .. فيديو

الرياضة

منتخب تونس أول المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس العرب 2021 .. فيديو
Reuters /Amr Abdallah Dalsh
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تأهل المنتخب التونسي إلى الدور ربع النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب "قطر 2021"، على حساب نظيره العماني بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في قطر.

ووضع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري هدف التقدم "لنسور قرطاج" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية رائعة.

ورد لاعب خط الوسط العماني أرشد العلوي بهدف التعادل بحلول الدقيقة 69 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد في المقص الأيسر.

ولكن فرحة العمانيين لم تدم طويلا فقد اقتنص يوسف المساكني قائد "لنسور قرطاج" بعد دقيقتين فقط هدف الفوز لمنتخب لبلاده، أي بالدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.

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وسيكون منتخب تونس، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم، بانتظار المنتصر من مباراة المنتخبين المصري والأردني، التي ستقام غدا السبت، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة.

المصدر: RT 

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