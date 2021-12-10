شاهد.. أول أهداف دور الثمانية الكبار لكأس العرب 2021

تقدم المنتخب التونسي على نظيره العماني (1-0) في المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي لمنافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب "قطر 2021".

وسجل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري هدف التقدم "لنسور قرطاج" بتسديدة رأسية رائعة، ومبكرا في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.

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المصدر: RT