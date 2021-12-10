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كأس العرب 2021.. مواجهة "إفريقية - آسيوية" في قطر

الرياضة

كأس العرب 2021.. مواجهة
RT Reuters
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تتجه أنظار عشاق المنتخبين التونسي والعماني اليوم الجمعة، صوب ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية، الذي سيحتضن المواجهة المرتقبة بينهما في الدور ربع النهائي كأس العرب.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخبين التونسي والعماني للمباراة التي ستنطلق في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش:

التشكيلة الأساسية لمنتخب تونس:

كأس العرب 2021.. مواجهة
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التشكيلة الأساسية لمنتخب سلطنة عمان:

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وسيكون الفائز من لقاء تونس وعمان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم، بانتظار المنتصر من مباراة المنتخبين المصري والأردني، التي ستقام غدا السبت، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة.

المصدر: RT

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