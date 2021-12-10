كأس العرب 2021.. مواجهة "إفريقية - آسيوية" في قطر
تتجه أنظار عشاق المنتخبين التونسي والعماني اليوم الجمعة، صوب ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية، الذي سيحتضن المواجهة المرتقبة بينهما في الدور ربع النهائي كأس العرب.
وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخبين التونسي والعماني للمباراة التي ستنطلق في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش:
التشكيلة الأساسية لمنتخب تونس:
🇹🇳 وقف جمهور المنتخب التونسي @FTF_OFFICIELLE بقوّة خلف فريقه في مرحلة المجموعات من كأس العرب #FIFArabCup !— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 10, 2021
⌛️ أقل من ساعتين على انطلاق مباراة نسور قرطاج مع عمان 🇴🇲 المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً مميزاً! pic.twitter.com/qh5J7fxaH8
التشكيلة الأساسية لمنتخب سلطنة عمان:
📋 تشكيلة منتخبنا الوطني في لقاء اليوم 🇴🇲#كأس_العرب#عمان_تونس#معاك_يا_أحمرناpic.twitter.com/LvDvq6X7PJ— OFA - Official Page (@OmanFA) December 10, 2021
وسيكون الفائز من لقاء تونس وعمان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم، بانتظار المنتصر من مباراة المنتخبين المصري والأردني، التي ستقام غدا السبت، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة.
المصدر: RT
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