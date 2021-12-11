شاهد.. أهداف مصر والأردن في كأس العرب 2021

قلب المنتخب المصري تأخره بهدف إلى فوز على نظيره الأردني (3-1) بعد تمديد المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

وأحرز المهاجم الأردني يزن النعيمات هدف التقدم لمنتخب "النشامى" مبكرا عند الدقيقة 12 من بداية اللقاء، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة.

فيديو | هدف منتخب الأردن الأول في مرمى مصر عبر يزن النعيمات في الدقيقة 12 في ربع نهائي مونديال العرب pic.twitter.com/aHW2CGIRx4 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 11, 2021

ورد المهاجم المصري مروان حمدي بهدف التعادل بتسديدة رأسية رائعة في المقص الأيسر.

شاهد| هدف التعادل لصالح مصر في مرمى الأردن عبر مروان حمدي في الدقيقة +46#مصر_الاردنpic.twitter.com/XGivpQ72kt — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 11, 2021

ووضع المهاجم الآخر أحمد رفعت منتخب "الفراعنة" في المقدمة في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الإضافي الأول.

شاهد بالفيديو | هدف منتخب مصر الثاني على الأردن عبر أحمد رفعت في الدقيقة 99 لتصبح النتيجة (2 - 1)#مصر_الاردنpic.twitter.com/ZNPfrTTxum — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 11, 2021

ومن ثم اختتم المدافع المصري مروان داوود ثلاثية بلادع في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني للقاء الذي أقيم على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

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وسيكون منتخب مصر على موعد في المربع الذهبي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 مع نظيره التونسي في "الديربي الإفريقي" على استاد 974 في العاصمة الدوحة.

المصدر: RT