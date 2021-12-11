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مواجهة "إفريقية - آسيوية" مثيرة في كأس العرب 2021

الرياضة

مواجهة
RT Reuters
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تتجه أنظار عشاق المنتخبين المصري والأردني، اليوم السبت، استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بينهما ضمن ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم 2021.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش (68 عاما)، المدير الفني للمنتخب المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "النشامى":

بينما اختار العراقي عدنان حمد (60 عاما)، المدير الفني للمنتخب الأردني، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "الفراعنة":

وسيكون الفائز من مواجهة منتخبي مصر والأردن في الدور قبل النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021، بانتظار منتخب تونس الذي فاز على نظيره العماني (2-1) في "الديربي الإفريقي الآسيوي" الآخر، الذي جمعهما يوم أمس الجمعة.

المصدر: RT 

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