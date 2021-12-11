مواجهة "إفريقية - آسيوية" مثيرة في كأس العرب 2021
تتجه أنظار عشاق المنتخبين المصري والأردني، اليوم السبت، استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بينهما ضمن ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم 2021.
وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش (68 عاما)، المدير الفني للمنتخب المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "النشامى":
بينما اختار العراقي عدنان حمد (60 عاما)، المدير الفني للمنتخب الأردني، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "الفراعنة":
تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة شقيقه المنتخب المصري #معك_يالنشمي#كأس_العرب#نشامى#النشامىpic.twitter.com/aMPSUMlJ2l— Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) December 11, 2021
وسيكون الفائز من مواجهة منتخبي مصر والأردن في الدور قبل النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021، بانتظار منتخب تونس الذي فاز على نظيره العماني (2-1) في "الديربي الإفريقي الآسيوي" الآخر، الذي جمعهما يوم أمس الجمعة.
المصدر: RT
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