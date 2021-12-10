قطر تلحق هزيمة تاريخية بالإمارات وتبلغ نصف نهائي كأس العرب 2021.. فيديو

حجز منتخب قطر مقعدا له في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021"، على حساب نظيره الإماراتي بفوزه الساحق عليه (5-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة.

وضع المهاجم القطري أكرم عفيف "العنابي" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

وضاعف زميله المهاجم القطري المعز علي النتيجة لمنتخب بلاده بحلول الدقيقة 28 بهدف سجله من ركلة جزاء.

هدف | منتخبنا الوطني يتقدم 2-0 على الإمارات عبر المعز علي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء #مونديال_العرب

#قطر2021#قنوات_الكاس#FIFAArabCuppic.twitter.com/EWwu0jls3J — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2021

وعزز المدافع خوخي بوعلام تقدم العنابي بتسجيله الهدف الثالث، عند الدقيقة 36 من ركلة جزاء أخرى.

وأضاف لاعب خط الوسط عبد العزيز حاتم الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 44 بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء في المقص الأيمن.

فيديو| الهدف الرابع للعنابي عن طريق عبدالعزيز حاتم.. قطر 4- 0 الإمارات في الدقيقة 44.#قطر_الإمارات#كأس_العرب#العنابي_أقوى_بحضوركمpic.twitter.com/DWf90ccWmP — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 10, 2021

وعاد المعز علي ووقع على هدفه الشخصي الثاني واختتم خماسية بلاده في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية.

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وحقق منتخب قطر بذلك أكبر انتصار على نظيره الإماراتي في تاريخ المواجهات بينهما حتى الآن، وسيكون العنابي، في الدور نصف النهائي ضمن منافسات النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب لكرة القدم، بانتظار الفائز من المباراة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والجزائري، التي ستقام غدا السبت، على استاد الثمامة في العاصمة الدوحة.

المصدر: RT