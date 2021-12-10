كأس العرب.. مواجهة خليجية على "صفيح ساخن" في استاد "البيت"

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية عامة والخليجية خاصة، صوب استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية، الذي يستضيف اللقاء المرتقب بين منتخبي قطر والإمارات، ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب.

وسيبدأ الإسباني فليكس سانشيز باس (45 عاما)، المدير الفني للمنتخب القطري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الأبيض الإماراتي، في هذه المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين وستنطلق في تمام الساعة "19:00" بتوقيت غرينتش:

🎥 | التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني🇶🇦 أمام منتخب الإمارات لمباراة الربع النهائي من بطولة #كأس_العرب 🏆.#مونديال_العرب#العنابي_أقوى_بحضوركم 💪 pic.twitter.com/0Kbpz1EIau — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 10, 2021

في المقابل، اختار الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب الإماراتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره العنابي القطري صاحب الأرض:

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وسيكون الفائز من لقاء قطر والإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم، بانتظار الفائز من مباراة المنتخبين المغربي الجزائري، التي ستقام غدا السبت، على استاد الثمامة في العاصمة الدوحة.

المصدر: "twitter/QFA/UAEFNT"