 
مباشر

كأس العرب.. مواجهة خليجية على "صفيح ساخن" في استاد "البيت"

الرياضة

كأس العرب.. مواجهة خليجية على
RT Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxk1

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية عامة والخليجية خاصة، صوب استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية، الذي يستضيف اللقاء المرتقب بين منتخبي قطر والإمارات، ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب.

وسيبدأ الإسباني فليكس سانشيز باس (45 عاما)، المدير الفني للمنتخب القطري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الأبيض الإماراتي، في هذه المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين وستنطلق في تمام الساعة "19:00" بتوقيت غرينتش:

في المقابل، اختار الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب الإماراتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره العنابي القطري صاحب الأرض:

إقرأ المزيد
منتخب تونس أول المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس العرب 2021 .. فيديو
منتخب تونس أول المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس العرب 2021 .. فيديو

وسيكون الفائز من لقاء قطر والإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم، بانتظار الفائز من مباراة المنتخبين المغربي الجزائري، التي ستقام غدا السبت، على استاد الثمامة في العاصمة الدوحة.

المصدر: "twitter/QFA/UAEFNT"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا