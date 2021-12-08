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نتائج مباريات الجولة الختامية لدور المجموعات لدوري الأبطال

الرياضة

نتائج مباريات الجولة الختامية لدور المجموعات لدوري الأبطال
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أسفرت مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن نتائج مفاجئة أبرزها هزيمة الثنائي الإسباني برشلونة وإشبيلية وخروجهما مبكرا من البطولة.

وفيما يلي نتائج جميع مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات للموسم (2021-2022):

المجموعة الأولى (A):

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ترتيب هدافي دوري المجموعات لدوري الأبطال
ترتيب هدافي دوري المجموعات لدوري الأبطال

لايبزيغ (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا) - (2-1)

باريس سان جيرمان (فرنسا) – كلوب بروج (بلجيكا) – (4-1)

المجموعة الثانية (B):

ميلان (إيطاليا) - ليفربول (إنجلترا) – (1-2)

بورتو (البرتغال) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – (1-3)

المجموعة الثالثة (C):

أياكس أمستردام (هولندا) - سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – (4-2)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – بيشكتاش (تركيا) – (5-0)

المجموعة الرابعة (D):

ريال مدريد (إسبانيا) - إنتر ميلان (إيطاليا) – (2-0)

شاختيور دونيتسك – (أوكرانيا) - شيريف تيراسبول (مولدوفا) – (1-1)

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المجموعة الخامسة (E):

بايرن ميونيخ (ألمانيا) - برشلونة (إسبانيا) – (3-0)

بنفيكا (البرتغال) – دينامو كييف (أوكرانيا) – (2-0)

المجموعة السادسة (F):

مانشستر يونايتد (إنجلترا) – يونغ بويز (سويسرا) – (1-1)

أتالانتا (إيطاليا) – فياريال (إسبانيا) - تأجلت بسبب الثلوج

المجموعة السابعة (G):

فولفسبورغ – (ألمانيا) – ليل (فرنسا) – (1-3)

ريد بول سالزبورغ (النمسا) – إشبيلية (إسبانيا) – (1-0)

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المجموعة الثامنة (H):

يوفنتوس (إيطاليا) – مالمو (السويد) – (1-0)

زينيت بطرسبورغ (روسيا) – تشيلسي (إنجليزا) – (3-3).

المصدر: RT 

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