ترتيب هدافي دوري المجموعات لدوري الأبطال

تربع اللاعب الإيفواري سباستيان هيلير مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي على عرش صدارة هدافي دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2021-2022).

وسجل سباستيان هيلير في جميع أول 6 مباريات له في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو رقم تاريخي للبطولة، وانفرد بصدارة هدافي الموسم الحالي "للتشامبيونز ليغ" برصيد 10 أهداف، مبتعدا بفارق هدف عن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، الذي أخفق في هز شباك ضيفه برشلونة، رغم فوز العملاق البافاري (3-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا:

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1- الإيفواري سباستيان هيلير (أياكس أمستردام) – 10 أهداف

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – 9 أهداف

3- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) – 7 أهداف

3- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 7 أهداف

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف

6- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 5 أهداف

6- الألماني ليروي سانيه (بايرن ميونخ) – 5 أهداف

6- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – 5 أهداف

6- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

10- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 4 أهداف

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10- البرتغالي بيدرو جونسالفيس (سبورتينغ لشبونة) – 4 أهداف

10- الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) – 4 أهداف

13- الأوروغوياني داروين نونيز (بنفيكا) – 3 أهداف

13- البلجيكي هانز فاناكن (كلوب بروج) – 3 أهداف

13- الألماني ماركو رويس (بوروسيا دورتموند) – 3 أهداف

13- السويسري نوا أوكافور (ريد بول سالزبورغ) – 3 أهداف

13- البرازيلي غابرييل جيسوس (مانشستر سيتي) – 3 أهداف

13- الألماني تيمو فيرنر (تشيلسي) – 3 أهداف

13- البرتغالي أندريه سيلفا (ميلان) – 3 أهداف

13- الكندي جوناثان دايفيد (ليل) – 3 أهداف

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13- الهولندي دونيايل مالين (بوروسيا دورتموند) – 3 أهداف

13- البوسني إيدين دجيكو (إنتر ميلان) – 3 أهداف

13- الألماني كريم عضيمي (ريد بول سالزبورغ) – 3 أهداف

13- ستيفن برغيوس (أياكس أمستردام) – 3 أهداف

13- الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس) – 3 أهداف

13- البرتغالي باولينهو (سبورتينغ لشبونة) – 3 أهداف

13- النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) – 3 أهداف.

المصدر: RT