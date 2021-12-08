"الكاف" يرفض طلب الرجاء المغربي بشأن السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" طلب نادي الرجاء المغربي تأجيل مباراة السوبر أمام الأهلي المصري في 22 ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، حسب مصادر "beIN SPORTS".

وتقدم الرجاء الرياضي، يوم أمس الثلاثاء، بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل مباراة كأس السوبر الإفريقي، مبررا ذلك بتواجد مجموعة من لاعبيه في قطر للمشاركة مع منتخب المغرب في منافسات كأس العرب "قطر 2021"، والتي تنتهي في 18 ديسمبر الجاري، مما يتعذر معه التحاق هؤلاء اللاعبين ببعثة الفريق إضافة إلى صعوبات السفر بالنظر لوضعية وباء كورونا حاليا.

"الكاف" يرفض طلب الرجاء المغربي تأجيل السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصريhttps://t.co/ArdGMAZzrO — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 8, 2021

وقال الرجاء في بيان رسمي: على أثر توصل الرجاء لبيان رسمي من كاف أمس الموافق 6 ديسمبر، تقدم نادي الرجاء بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي بتأجيل كأس السوبر أمام الأهلي المقرر إقامتها في 22 ديسمبر، وذلك لعدة أسباب تم ذكرها.

وتابع البيان: تأتي الأسباب لتواجد بعض لاعبي الفريق مع منتخب المغرب في كأس العرب فيفا، والذي سوف ينتهي في 18 ديسمبر، وكذلك وجود بعض الصعوبات الواقعية لتأمين رحلة خارجية في الوقت مع وضع الاعتبارات الوبائية الحالية التي قد تعوق رحلة دولية بين تاريخ المراسلة الرسمية وتاريخ اللقاء".

يذكر أن الكاف أعلن في وقت سابق، على هامش انعقاد جمعيته العمومية خلال شهر نوفمبر الماضي، أن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء ستقام خلال شهر فبراير المقبل، قبل أن يتم الإعلان عن إقامتها في شهر ديسمبر الجاري.

المصدر: وكالات