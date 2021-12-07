ترتيب أفضل هدافي دوري الأبطال بعد هدف هيلير وصلاح

انفرد الإيفواري سباستيان هيلير مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي بصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وساهم سباستيان هيلير في فوز فريقه أياكس على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي(4-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، على ملعب " يوهان كرويف أرينا" في العاصمة أمستردام.

ورفع سباستيان هيلير رصيده إلى 10 أهداف في أول 6 مباريات له في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو رقم تاريخي للبطولة، وتصدر ترتيب هدافي الموسم الحالي "للتشامبيونز ليغ" مبتعدا بفارق هدف عن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ اللناني، الذي يستضيف برشلونة يوم الأربعاء.

وبدوره ساهم النجم المصري محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول على بمضيفه ميلان في عقر داره (2-1) بتسجيله الهدف الأول "للريدز" في الدقيقة 36 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا:

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1- الإيفواري سباستيان هيلير (أياكس أمستردام) – 10 أهداف

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – 9 أهداف

3- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) – 7 أهداف

3- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 7 أهداف

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف

5- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 5 أهداف

5- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – 5 أهداف

5- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 5 أهداف.

المصدر: "uefa.com/uefachampionsleague"