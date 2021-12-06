 
مباشر

شاهد.. رد فعل ميسي عندما طلب من زوجته الابتعاد لتصويره بمفرده

الرياضة

شاهد.. رد فعل ميسي عندما طلب من زوجته الابتعاد لتصويره بمفرده
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rw69

تداول مغردون على "تويتر"، فيديو يوثق رد فعل ليونيل ميسي، عندما طلب أحد القائمين على حفل توزيع الكرة الذهبية من زوجة "البرغوث" الابتعاد لتصويره بمفرده.

وأظهر الفيديو أحد المسؤولين وهو يشير بيده لأنتونيلا روكوزو، بالابتعاد جانبا من أجل التقاط صور لميسي بمفرده.

وعندما ابتعدت أنتونيلا قليلا عن المنصة، طالبها ميسي بالعودة وأصر على وقوفها بجانبه خلال التقاطه صورا تذكارية عقب فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، وذلك خلال حفل أقيم في باريس الاثنين الماضي.

وعزز ميسي رقمه القياسي كصاحب أكبر عدد من الكرات الذهبية بسبع كرات، وبات يتقدم بكرتين ذهبيتين عن أقرب مطارديه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

إقرأ المزيد
ميسي وأسرته غارقون في الذهب! (صورة)
ميسي وأسرته غارقون في الذهب! (صورة)

وتوج ميسي بكراته الذهبية السبع أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا