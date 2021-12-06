شاهد.. رد فعل ميسي عندما طلب من زوجته الابتعاد لتصويره بمفرده

تداول مغردون على "تويتر"، فيديو يوثق رد فعل ليونيل ميسي، عندما طلب أحد القائمين على حفل توزيع الكرة الذهبية من زوجة "البرغوث" الابتعاد لتصويره بمفرده.

وأظهر الفيديو أحد المسؤولين وهو يشير بيده لأنتونيلا روكوزو، بالابتعاد جانبا من أجل التقاط صور لميسي بمفرده.

A France Football director told Antonela to stand aside to take pictures of Messi alone with his sons but he made sure she stayed by his side. King.



pic.twitter.com/e8hjhHC94T — MC (@CrewsMat10) November 30, 2021

they asked antonella to step aside to take pics of messi alone and he says no, stay w me 🤏🏻🤏🏻🤏🏻



pic.twitter.com/Ci8pKrEhH4 — hocus pocus (@camilaercel) November 30, 2021

وعندما ابتعدت أنتونيلا قليلا عن المنصة، طالبها ميسي بالعودة وأصر على وقوفها بجانبه خلال التقاطه صورا تذكارية عقب فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، وذلك خلال حفل أقيم في باريس الاثنين الماضي.

Never mess with king’s wife’ – Watch Messi’s angry reaction as organiser asks Antonela to get out of Ballon d’Or photo



Messi was furious when his childhood sweetheart was amazingly asked to leave his side and get out of the lens’ focus. pic.twitter.com/MdqSUfPF6M — Lilian Chan (@bestgug) December 1, 2021

وعزز ميسي رقمه القياسي كصاحب أكبر عدد من الكرات الذهبية بسبع كرات، وبات يتقدم بكرتين ذهبيتين عن أقرب مطارديه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وتوج ميسي بكراته الذهبية السبع أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.

المصدر: RT