"فضيحة" تهز كرة القدم الكولومبية ورئيس البلاد يصفها "بالعار" (فيديو)

فتح الاتحاد الكولومبي لكرة القدم تحقيقا في فضيحة تلاعب بنتيجة مباراة لكرة القدم في دوري الدرجة الثانية بعد هدفين مثيرين للجدل.

وجرت الحادثة المثيرة للجدل في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية الكولومبي بكرة القدم، عندما كان فريق "لانيروس" متقدما على منافسه "يونيون ماغدالينا" بهدف دون مقابل حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، قبل أن يحرز لاعبو "يونيون ماغدالينا" هدفين متتاليين خلال دقيقة واحدة ويحققوا الفوز الذي أهلهم إلى دوري الدرجة الأولى.

Union Magdalena had gisteren 2 goals nodig na de 93e minuut om te promoveren naar het hoogste niveau in Colombia. Gelukkig kwam de bank transfer net op tijd binnen bij Llaneros. pic.twitter.com/ggZveFjaMj — Plevla (@Plevla1) December 5, 2021

¡QUÉ VERGÜENZA!



¡GOLES CON AROMA DE AMAÑO!



Una sospechosa definición ha ensombrecido la última fecha de la segunda división del fútbol de #Colombia. #UniónMagdalena ascendió de forma tramposa venciendo 2-1 a #Llaneros, que se dejó anotar dos tantos a los minutos 90+5 y 90+6. pic.twitter.com/s6Ggt0TY1B — Edwin Fajardo Rodríguez (@EdwinFajardoFH) December 5, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم على نطاق واسع فيديوهات للهدفين بكثير من التشكيك والسخرية، حيث أجمعوا على أن لاعبي "لانيروس" تعمدوا السماح للفريق المنافس بتسجيل الهدفين ولكن "تمثيلهم كان ضعيفا ومفضوحا".

A lo bien a lo bien, que falta de Respeto ese gol del unión — Juan Cuadrado (@Cuadrado) December 4, 2021

Watch controversial goal that sparks match-fixing investigation after player runs past defender with ease https://t.co/jnOrPBMo3e — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 5, 2021

وأدت أحداث المباراة إلى موجة واسعة من الانتقادات من قبل جماهير كرة القدم في كولومبيا واللاعبين على حد سواء، حيث علق الكولومبي خوان كوادرادو نجم يوفنتوس الإيطالي بأن ما حدث في المباراة "قلة احترام".

Lo ocurrido en el partido de ascenso a la Primera División del Fútbol Colombiano es una vergüenza nacional. El deporte requiere transparencia, honestidad y cero tolerancia frente a cualquier situación que deslegitime la ética deportiva. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 5, 2021

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كما غرّد رئيس كولومبيا إيفان دوكي عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "ما حدث في مباراة الصعود إلى دوري الدرجة الأولى بكرة القدم في كولومبيا عار وطني".

وأضاف: "تتطلب الرياضة الشفافية والصدق وعدم التسامح مطلقا مع أي موقف ينزع الشرعية عن أخلاقيات الرياضة".

المصدر: RT