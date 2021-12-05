البريطاني هاميلتون يتوج بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد (فيديو)
توج البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" وبطل العالم سبع مرات بسباق جائزة السعودية الكبرى الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم لسيارات الفورمولا واحد اليوم الأحد.
وأحرز السائق البريطاني المركز الأول متفوقا بفارق 11.825 ثانية عن الهولندي ماكس فرستابن سائق "ريد بول" الذي حل ثانيا.
وجاء سائق "مرسيدس" الثاني، الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثالث بفارق 27.531 ثانية عن هاميلتون.
Final classification after a crazy race in Jeddah 👇#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1pic.twitter.com/d1pvEnL5Ei— Formula 1 (@F1) December 5, 2021
كما حصل هاميلتون على نقطة أسرع لفة ليرفع رصيده إلى 369.5 نقطة ليتعادل مع فرستابن بالنقاط في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم بعد أن كان الهولندي متفوقا بثماني نقاط قبل سباق اليوم.
وبذلك سيتأجل حسم هوية بطل العالم لعام 2021 إلى الأسبوع المقبل في الجولة الـ22 والأخيرة بمدينة أبو ظبي الإماراتية.
ONE RACE TO GO. ZERO POINTS IN IT.— Formula 1 (@F1) December 5, 2021
Who wins?!#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1pic.twitter.com/6RfnXMutH7
🏁 TOP TEN (LAP 50/50) 🏁— Formula 1 (@F1) December 5, 2021
Hamilton
Verstappen
Bottas
Ocon
Ricciardo
Gasly
Leclerc
Sainz
Giovinazzi
Norris#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1pic.twitter.com/6wXq0nRZWY
The moment @LewisHamilton drew level in the championship fight, with victory in Saudi Arabia ⚔️#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1pic.twitter.com/plmETztmoh— Formula 1 (@F1) December 5, 2021
المصدر: F1/twitter
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