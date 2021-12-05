شاهد جماهير مالمو تقتحم الملعب "بجنون" فرحا بالتتويج بالدوري السويدي.. والحكم ولاعبو المنافس يهربون

توج فريق مالمو بلقب بطل الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ22 في تاريخه (رقم قياسي)، بعد تعادله السلبي مع ضيفه هالمشتاد، في الجولة الـ30 الأخيرة من المسابقة أمس السبت.

وفور إطلاق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة اقتحمت جماهير مالمو التي ملأت المدرجات، أرضية الملعب لمشاركة اللاعبين فرحة التتويج باللقب، في لقطة تؤكد مرة جديدة الشغف والعشق اللذين تتمتع بها الساحرة المستديرة.

وظهر في الفيديوهات المتداولة حكم اللقاء ولاعبو الفريق المنافس يهربون من الغزو الجماهيري.

🇸🇪 Фанаты «Мальмё» отмечают победу команды на чемпионате Швеции. Только посмотрите, какое месиво 😳 pic.twitter.com/lwTnNO0B7W — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 5, 2021

وحقق مالمو اللقب لتفوقه بفارق الأهداف على آيك سولنا صاحب المركز الثاني بعد أن حصد كل منهما 59 نقطة.

Här är mesta mästarna från Malmö! pic.twitter.com/rMhV9Wa8Cv — Malmö FF (@Malmo_FF) December 4, 2021

Vår lagkapten lyfter pokalen! 💙 pic.twitter.com/XGRnRuG1Lf — Malmö FF (@Malmo_FF) December 4, 2021

المصدر: وكالات







