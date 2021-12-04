ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لقلب الطاولة على دورتموند في الكلاسيكو الألماني (فيديو)

قلب بايرن ميونخ تأخره بهدف أمام مضيفه بوروسيا درتموند إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الخامسة عن طريق جوليان براندت، وعادل البايرن بعدها بأربع دقائق عن طريق الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة الـ44 تقدم الفريق البافاري في النتيجة عن طريق نجمه الفرنسي كينغسيلي كومان، وعادل دورتموند النتيجة في الدقيقة الـ48 بقدم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وعاد ليفاندوفسكي لممارسة هوايته في هز الشباك في الدقيقة الـ77 مسجلا هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه من علامة الجزاء.

وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة موسعا الفارق إلى 4 نقاط مع الوصيف دورتموند الذي تجمد رصيده عند 30 نقطة.

المصدر: RT