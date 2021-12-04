مانشستر سيتي ينتزع الصدارة من ليفربول بثلاثية في شباك واتفورد (فيديو)

صعد مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة هذا الموسم، بفوزه على مضيفه واتفورد 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ15 من عمر المسابقة.

وافتتح السيتي باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الرابعة عن طريق رحيم ستيرلينغ وعزز زميله البرتغالي برناردو سيلفا النتيجة بتسجيله لهدفين متتاليين في الدقيقتين 31 و63، فيما سجل هدف واتفورد اليتيم الكولومبي خوان هرنانديز في الدقيقة الـ74 من عمر اللقاء.

- الدوري الانجليزي - الجولة 15.

- واتفورد 1 ✘ 3 مان سيتي |

- أهداف اللقاء🔥⚽️🎥.#واتفورد_مانشستر_سيتيpic.twitter.com/E2dBStJaFi — هيثم💙| (@hythm815610011) December 4, 2021

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 35 نقطة وانتزع لأول مرة هذا الموسم، الصدارة من ليفربول (34 نقطة) الذي صعد مؤقتا إلى المركز الأول في وقت سابق اليوم بعد فوزه على وولفرهامبتون بهدف دون رد وتعثر تشيلسي (33 نقطة) أمام وست هام يونايتد بنتيجة 3-2.

☝️ @ManCity go top of the #PL for the first time this season pic.twitter.com/AFsdw8rVjA — Premier League (@premierleague) December 4, 2021

في المقابل، توقف رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT