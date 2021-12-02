مصر.. وفاة أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق بعد تسجيل فريقه هدف الفوز (فيديو)

أفاد موقع "المصري اليوم" بأن أدهم السلحدار نجم فريق الإسماعيلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق المجد الإسكندري، توفي بعدما تعرض لأزمة قلبية يوم الخميس.

وسقط السلحدار خلال مباراة فريقه أمام الزرقا بعدما أحرز اللاعب محمد عصام هدف الفوز في الثواني الأخيرة، في إطار مواجهات مجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية.

الإعلام المصري يعلن وفاة أدهم #السلحدار لاعب #الإسماعيلي السابق ومدرب فريق #المجد السكندري خلال مباراة فريقه أمام الزرقا في دوري الدرجة الثانية بعد تعرضه لأزمة قلبية عقب تسجيل فريقه لهدف في الثواني الأخيرة pic.twitter.com/aUB7yKd8yk — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) December 2, 2021

وقال أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي وبتروجيت السابق في تغريدة على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون... توفي إلى رحمة الله أدهم السلحدار... ربنا يرحمه والله ما شوفت حد جاب سيرته إلا بالخير... ربنا يغفر لك وهنيئأ لك ميتة ليلة الجمعة... ربنا يغفر لك ويرحمك يارب".

إنا لله وإنا إليه راجعون...توفي الي رحمة الله ك /أدهم السلحدار...ربنا يرحمه والله ما شوفت حد جاب سيرته إلا بالخير ...ربنا يغفر لك وهنيئأ لك ميتة ليلة الجمعة ...ربنا يغفر لك ويرحمك يارب pic.twitter.com/jahqFCo5s3 — Ahmed Fawzy (@AhmedFa37562471) December 2, 2021

ونعت رابطة الأندية المحترفة نجم الإسماعيلي السابق كابتن أدهم السلحدار الذي وافته المنيه اليوم.

⚫ تنعي رابطة الأندية المحترفة نجم الإسماعيلي السابق كابتن أدهم السلحدار الذي وافته المنيه اليوم داعيين الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/abJdQ0seKZ — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 2, 2021

وتدرج أدهم السلحدار في الوظائف التدريبية داخل قطاع الناشئين في النادي الإسماعيلي وتولى قيادة الفريق الأول في عدد من المناسبات بشكل مؤقت وحقق نتائج طيبة.

لحظة وفاة المدرب المصري ادهم السلحدار بعد تسجيل فريقه في الدرجة الثانية لهدف قاتل .#مصر#أدهم_السلحدارpic.twitter.com/YvgTfXO3IH — موطني (@Mawteeni) December 2, 2021

المصدر: "المصري اليوم"