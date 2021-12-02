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مصر.. وفاة أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق بعد تسجيل فريقه هدف الفوز (فيديو)

الرياضة

مصر.. وفاة أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق بعد تسجيل فريقه هدف الفوز (فيديو)
Reuters
مصر
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أفاد موقع "المصري اليوم" بأن أدهم السلحدار نجم فريق الإسماعيلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق المجد الإسكندري، توفي بعدما تعرض لأزمة قلبية يوم الخميس.

وسقط السلحدار خلال مباراة فريقه أمام الزرقا بعدما أحرز اللاعب محمد عصام هدف الفوز في الثواني الأخيرة، في إطار مواجهات مجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية.

وقال أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي وبتروجيت السابق في تغريدة على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون... توفي إلى رحمة الله أدهم السلحدار... ربنا يرحمه والله ما شوفت حد جاب سيرته إلا بالخير... ربنا يغفر لك وهنيئأ لك ميتة ليلة الجمعة... ربنا يغفر لك ويرحمك يارب".

ونعت رابطة الأندية المحترفة نجم الإسماعيلي السابق كابتن أدهم السلحدار الذي وافته المنيه اليوم.

وتدرج أدهم السلحدار في الوظائف التدريبية داخل قطاع الناشئين في النادي الإسماعيلي وتولى قيادة الفريق الأول في عدد من المناسبات بشكل مؤقت وحقق نتائج طيبة.

المصدر: "المصري اليوم"

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