ترتيب المنتخبات بعد الجولة الأولى من كأس العرب

أسدل الستار أمس الأربعاء، على منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم والتي تقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وشهدت الجولة الأولى إقامة 8 مواجهات مثيرة، تم تسجيل الأهداف فيها جميعا وانتهت بفوز طرف على آخر، باستثناء تعادل وحيد بين العراق وعمان والتي انتهت 1-1.

وتمكن المنتخب التونسي من تسجيل أعلى حصيلة له بواقع 5 أهداف في شباك منتخب موريتانيا، يليه منتخبا الجزائر والمغرب برصيد 4 أهداف لكل منهما.

نتائج مباريات اليوم الأول من البطولة:

فوز تونس على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف.

تعادل سلطنة عمان مع العراق بهدف لكلا المنتخبين.

فوز قطر الصعب على البحرين بهدف دون رد.

فوز الإمارات على سوريا بهدفين مقابل هدف.

نتائج مباريات اليوم الثاني:

فوز الجزائر على السودان بأربعة أهداف دون رد.

فوز المنتخب المصري على لبنان بهدف دون رد.

فوز المغرب على فلسطين بأربعة أهداف دون رد.

فوز الأردن على المنتخب السعودي بهدف دون رد.

أما عن ترتيب المنتخبات فجاءت كالتالي:

المجموعة الأولى:

قطر 3 نقاط

العراق 1 نقطة

عمان 1 نقطة

البحرين 0

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المجموعة الثانية:

تونس 3 نقاط

الإمارات 3 نقاط

سوريا 0

موريتانيا 0

المجموعة الثالثة:

المغرب 3 نقاط

الأردن 3 نقاط

السعودية 0

فلسطين 0

المجموعة الرابعة:

الجزائر 3 نقاط

مصر 3 نقاط

لبنان 0

السودان 0

وتتابع مباريات البطولة يوم غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والتي تشهد 4 مباريات بين البحرين والعراق، فيما يلاقي عمان صاحب الأرض قطر، وتواجه موريتانيا الإمارات، وأخيرا سوريا أمام نظيرتها تونس.

المصدر:RT