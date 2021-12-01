الأردن يصعق السعودية في كأس العرب (فيديو)
حقق المنتخب الأردني مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره السعودي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في ختام الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العرب بكرة القدم.
وقلب منتخب "النشامى" التوقعات التي كانت تصب لمصلحة السعودية، بفضل نجمه محمود مرضي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء.
مبروك فوز المنتخب عالمنتخب— ظافر الشيبان (@Dh_shiban) December 1, 2021
الأردني مباراة رائعة جدا والحكم
كان ولا أروع #السعوديه_الاردن#السعودية#كأس_العرب_2021#كاس_العرب_FIFA#كأس_العربpic.twitter.com/Umts8Y3XgJ
وسجل المنتخب الأردني هدفه رغم لعبه بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه إحسان حداد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الـ53 بعد تدخل قوي ضد منافسه تركي العمار.
كما أنهى المنتخب السعودي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه خليفة الدوسري عقب حصوله على البطاقة الحمراء لنيله الإنذار الثاني.
وبهذا الفوز، حصد المنتخب الأردني نقاط المباراة الثلاث وحل في المركز الثاني على جدول ترتيب فرق المجموعة الثالثة متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر المنتخب المغربي الذي حقق في وقت سابق اليوم فوزا عريضا برباعية نظيفة على نظيره الفلسطيني صاحب المركز الأخير.
في المقابل، بقي رصيد المنتخب السعودي خاليا من النقاط في المركز الثالث.
المصدر: RT
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