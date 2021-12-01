كأس العرب.. المغرب يقسو على فلسطين برباعية نظيفة (فيديو)

حقق المنتخب المغربي فوزا عريضا على نظيره الفلسطيني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب بكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية "أسود الأطلس" كل من محمد النهيري (د. 31) وعبد الإله حفيظي "هدفين" في الدقيقتين 56 و64 وبدر بانون من ركلة جزاء في الدقيقة الـ87.

فيديو.. هدف تقدم منتخب المغرب 1 - 0 على فلسطين في #كأس_العرب.#مونديال_العربpic.twitter.com/KiJJoLhLYE — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 1, 2021

فيديو.. الهدف الثاني لمنتخب المغرب 2 - 0 فلسطين عبر عبد الإله حفيظي د56 في #مونديال_العرب.#كأس_العربpic.twitter.com/FBkdSIF5zn — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 1, 2021

فيديو.. الهدف الثالث لمنتخب المغرب 3 - 0 فلسطين عبر عبد الإله حفيظي د64 في #كأس_العرب.#مونديال_العربpic.twitter.com/zU5wxtK5xT — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 1, 2021

فيديو.. الهدف الرابع لمنتخب المغرب 4 - 0 فلسطين عبر بدر بانون د87 من ركلة جزاء في #كأس_العرب..#مونديال_العربpic.twitter.com/BWGalbLiTr — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 1, 2021

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة منتخبات المجموعة الثالثة بانتظار مباراة المنتخبين السعودي والأردني في وقت لاحق اليوم، فيما بقي رصيد فلسطين خاليا من النقاط.

المصدر: RT