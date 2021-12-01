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كأس العرب.. المغرب يقسو على فلسطين برباعية نظيفة (فيديو)

الرياضة

كأس العرب.. المغرب يقسو على فلسطين برباعية نظيفة (فيديو)
AFP KARIM SAHIB
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حقق المنتخب المغربي فوزا عريضا على نظيره الفلسطيني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب بكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية "أسود الأطلس" كل من محمد النهيري (د. 31) وعبد الإله حفيظي "هدفين" في الدقيقتين 56 و64 وبدر بانون من ركلة جزاء في الدقيقة الـ87.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة منتخبات المجموعة الثالثة بانتظار مباراة المنتخبين السعودي والأردني في وقت لاحق اليوم، فيما بقي رصيد فلسطين خاليا من النقاط.

المصدر: RT

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