الكاظمي يعلق على استحقاقات المنتخبات العراقية الكروية

علق رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على استحقاقات المنتخبات العراقية الكروية.

وكتب في حسابه على "تويتر": "نبارك لمنتخب شباب العراق فوزه ببطولة غرب آسيا، ووجهنا بتكريمه بما يليق بإنجازه، الفوز فرصة لشحذ الهمم نحو بناء قدرات عراقية رياضية ترفع اسم العراق".

وأضاف: "ندعم منتخبنا الوطني للفوز ببطولة كأس العرب. شبابنا هم بناة الوطن وحملة إرثه التاريخي والإنساني. العراق يجمعنا".

نبارك لمنتخب شباب العراق فوزه ببطولة غرب آسيا، ووجهنا بتكريمهم بما يليق بإنجازهم، الفوز فرصة لشحذ الهمم نحو بناء قدرات عراقية رياضية ترفع اسم العراق، وندعم منتخبنا الوطني للفوز ببطولة كأس العرب.

شبابنا هم بناة الوطن وحملة إرثه التأريخي والإنساني..

العراق يجمعنا — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) December 1, 2021

وحصل منتخب شباب العراق على لقب بطولة اتحاد غرب آسيا التي أقيمت على أراضيه بعد فوزه على المنتخب اللبناني في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ركلات الترجيح المثيرة بين العراق و لبنان | نهائي بطولة غرب آسيا للشباب 2021 | افتتاح ملعب المدينة pic.twitter.com/UQSg62bkI2 — طقطقه مفلح حساب بديل😜😜😁😂😃 (@adq1nxjeJZNY5RA) December 1, 2021

الحضور الجماهيري في نهائي بطولة غرب أسيا للشباب اليوم بين العراق ولبنان أكثر من الحضور الجماهيري في بطولة كاس العرب ، العراق تستحق أن تمنح فرصة لاستضافة المباريات على أرضها وأيضا إقامة البطولات الاقليمية وأولها كاس الخليج 🇮🇶.

pic.twitter.com/cZVRY5nLPg — 💎هاني-Hani (@hanijs87) December 1, 2021

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ويخوض المنتخب العراقي الأول منافسات بطولة كأس العرب في قطر، حيث تعادل في مباراته الأولى مع منتخب عمان، بينما تنتظره مباراتان مع البحرين وقطر.

المصدر: RT