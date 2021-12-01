مصر.. هجوم عنيف على مدرب بسبب زوجة محمد صلاح

تعرض مينا سمير، مدرب زوجة محمد صلاح السابق، لهجوم عنيف بعد نشره لصورة زوجة محمد صلاح وهي بوزن زائد وقوله إنه كان شريكا في رحلة إنقاص وزنها.

ورأى آخرون أنه لم يكن شريكا بالرحلة فكانت من بين التعليقات المنتقدة "مش حاسة حاجة حلوة أنك تنتهز فرصة الحدث ده وتنزل صورتها قبل وبعد علشان تقول إنها بدأت معاك، معتقدش أنها تحب كده".

وورد في تعليق آخر: "بغض النظر أنت عملت معاها ايه هو أنت كنت مستني مناسبة زي دي علشان تنزل صورتها قبل وبعد ليه يعنى مش فاهمة الموضوع ملوش علاقة بيك أصلا انك تنزل صورتها وهى بتستلم الجايزة وتوري الناس شكلها كان عامل إزاي قبل الصورة دي مش لطيفة يعني ورحلة ايه اللي جزء منها بالظبط أنها تستلم الجايزة ولا تخس معاك".

ولم يقف الكابتن مينا سمير صامتا أمام هذه الانتقادات، إذ قرر الرد على التعليقات أيضا قائلا: "أنا نفسي بس أفهم السبب من تقليلي أنا كشخص يعني إيه وجه الاستفادة".

لحظه تسليم جائزة القدم الذهبيةلـ محمد صلاح ويتسلمها عنه ام مكه العسوله ♥️pic.twitter.com/gF4978CVzo — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) November 29, 2021

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وقال في تعليق آخر: "طيب ياجماعة شرف ليا ناس جديدة على الصفحة، وفي ناس كاتبة كومنتات إني بكدب فطبعا نبذة بسيطة عني شخصيا ونجاحي ده، بعد ربنا، بسبب متابعين الصفحة هنا".

وفي تعليق آخر للمدرب مينا سمير، كشف من خلاله أن والد اللاعب العالمي محمد صلاح، كان أيضا يتواصل معه لإنقاص الوزن: "والله يا جماعة أنا مبسوط من كل الكومنتات اللي بتقول يعني سابت دكاتره العالم ومدربين لندن وجاتلك واللي مش مصدق، بيفرحني أد أيه أن اسمي يوصل لحد زيها وتنورني في الجيم وتتابع معايا أون لاين تدريب وتغذية والتزمت التزام أبطال".

وتابع:" وتاني مرة والد محمد صلاح نورني في الجيم وده شرف ليا إني أتعامل مع عائلة صلاح ومعرفش بجد والله أنا بدرب مشاهير كتير أون لاين ومش بقول وده من زمان يعني من سنين فين المشكلة".

وخطفت ماجي صادق، زوجة محمد صلاح، الأنظار إليها، خلال حضورها حفل جائزة القدم الذهبية الذي أقيم الاثنين في إمارة موناكو الفرنسية، واستلامها للجائزة نيابة عن زوجها، حيث تمنح الجائزة لأكثر لاعب سجل أهدافا في موسم واحد، بشرط ألا يقل عمره عن 28 عاما.

المصدر: الوطن