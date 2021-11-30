بالفيديو.. صلاح يتوج بـ "القدم الذهبية 2021" وزوجته تتسلم الجائزة

حصد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، جائزة القدم الذهبية، خلال الحفل الذي أقيم مساء الاثنين في إمارة موناكو الفرنسية.

وتسلمت ماجي صادق، زوجة محمد صلاح، الجائزة نيابة عنه، خلال الحفل.

وانتزع صلاح جائزة القدم الذهبية لعام 2021 متفوقا على كل من: سيرجيو راموس، وسيرجيو أغويرو، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما، ونيمار، وجيرارد بيكيه، وروميلو لوكاكو، وجورجيو كيليني.

Mo Salah's wife received the golden foot award instead of him, because he left the party due to Liverpool morning training#Salah#GoldenFoot#Mopic.twitter.com/gEEXpSJrFt — Mohamed Ibrahim 𓂆🇵🇸 (@Mo_Interista) November 29, 2021

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وتعد تلك الجائزة الدولية مخصصة للاعبين الذين لا تقل أعمارهم عن 28 عاما، والذين تميزوا بإنجازاتهم الرياضية، سواء على المستوى الفردي أو كفريق، ويتم ترشيحهم من قبل لجنة من الصحفيين الدوليين للفوز بـ"القدم الذهبية".

وبات محمد صلاح أول لاعب عربي يتوج بالجائزة، وكذلك ثالث لاعب إفريقي، بعد ديديه دروغبا و صامويل إيتو.

واستذكر صلاح ماضيه في إيطاليا مع فيورنتينا وروما في تصريحات نشرها الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو على هامش الحفل بقوله: "لقد ساعدني القدوم إلى الدوري الإيطالي كثيرا لأنه عندما كنت في تشيلسي كان علي تغيير نوع كرة القدم وثقافتي، وشعرت أنني بحاجة إلى تغيير طريقي في اللعب، وساعدتني إيطاليا، أريد أن أحيي مشجعي روما وفيورنتينا على حد سواء، لقد قضيت وقتا رائعا هناك، لقد كانوا رائعين وجعلوني أشعر دائما بحبهم".

وعن تجاوزه الرقم القياسي للأسطورة الإيفوارية، ديدييه دروغبا، أضاف النجم المصري: "كان ذلك بمثابة دافع لأنه أسطورة، نحن نعرف بعضنا البعض، وهو صديق لي، كان ذلك دافعا آخر لي للتغلب على رقمه القياسي، وقد فعلت ذلك".

واحتل محمد صلاح المركز السابع في سباق الكرة الذهبية لعام 2021، في الحفل الذي أقيم أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: "وكالات"