قطر تستهل مشوارها في كأس العرب بالفوز على البحرين (فيديو)
تغلب المنتخب القطري على نظيره البحريني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".
ويدين "العنابي" بالفضل في الفوز لنجمه عبد العزيز حاتم الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.
#مونديال_العرب |— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021
منتخبنا الوطني يتقدم 1 - 0 على منتخب البحرين في الدقيقة 69 عن طريق عبدالعزيز حاتم #قنوات_الكاس#FIFAArabCuppic.twitter.com/SjimjUQQRe
وجرت المباراة على ملعب البيت المونديالي في التدشين الرسمي لأكبر ملاعب البطولة وثاني أكبر ملاعب مونديال قطر 2022.
فرحة هدف الفوز لمنتخبنا الوطني على البحرين ضمن الجولة الأولى من بطولة #مونديال_العرب#FIFAArabCuppic.twitter.com/msRJBH6hfa— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021
وبهذا الفوز، تصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط متقدما بنقطتين عن كل من المنتخبين العراقي والعماني واللذان تعادلا في وقت سابق اليوم بهدف لكل منهما.
في المقابل، بقي رصيد البحرين خاليا من النقاط في قاع المجموعة الأولى.
المصدر: RT
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