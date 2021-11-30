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قطر تستهل مشوارها في كأس العرب بالفوز على البحرين (فيديو)

الرياضة

قطر تستهل مشوارها في كأس العرب بالفوز على البحرين (فيديو)
AFP Khaled DESOUKI
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تغلب المنتخب القطري على نظيره البحريني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

ويدين "العنابي" بالفضل في الفوز لنجمه عبد العزيز حاتم الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.

وجرت المباراة على ملعب البيت المونديالي في التدشين الرسمي لأكبر ملاعب البطولة وثاني أكبر ملاعب مونديال قطر 2022.

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وبهذا الفوز، تصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط متقدما بنقطتين عن كل من المنتخبين العراقي والعماني واللذان تعادلا في وقت سابق اليوم بهدف لكل منهما.

في المقابل، بقي رصيد البحرين خاليا من النقاط في قاع المجموعة الأولى.

المصدر: RT

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