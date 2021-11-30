 
مباشر

شاهد.. افتتاح مبهر لكأس العرب في قطر وعزف النشيد الوطني للمنتخبات المشاركة (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. افتتاح مبهر لكأس العرب في قطر وعزف النشيد الوطني للمنتخبات المشاركة (فيديو وصور)
alkasschannel/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rutq

أقيم في استاد البيت المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر بالفترة بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.

وأعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، انطلاق النسخة العاشرة من البطولة، التي غابت عن الظهور منذ عام 2012.

وقال الشيخ تميم في كلمته خلال افتتاح البطولة "أقدم التهنئة لكم جميعا على انطلاق البطولة، أتمنى التوفيق للجميع، أهلا بالعرب في دوحة العرب".

أما السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أوضح باللغة العربية "قطر بيت الوحدة، الدوحة بيت العالم العربي اليوم وغدا.. دعونا نلعب كرة قدم ونستمتع معا".

وجاء حفل افتتاح كأس العرب، مميزا للغاية، حاول خلاله المنظمون، الجمع بين كل الثقافات العربية، سواء للمنتخبات المشاركة أو التي خرجت من الدور التمهيدي.

وقام بإحياء حفل الافتتاح الذي استمر نصف ساعة، مجموعة من أبرز المطربين العرب، وسط حضور جماهيري كبير في استاد البيت.

وتمتع الحفل بعروض موسيقية وألعاب نارية، بجانب فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية، عبر شخصية جحا المتواجدة في التراث الشعبي في كثير من الثقافات القديمة.

وشهد الحفل، فقرة فنية جميلة فريدة، تم فيها مزج النشيد الوطني لكل الدول العربية، للتأكيد على الوحدة التي تجمع العرب في مختلف المجالات.

إقرأ المزيد
كأس العرب.. العراق يفرض التعادل على سلطنة عمان في الوقت القاتل (فيديو)
كأس العرب.. العراق يفرض التعادل على سلطنة عمان في الوقت القاتل (فيديو)

كما شهد حفل الافتتاح، الإعلان رسميا عن افتتاح استاد البيت المونديالي، وذلك من خلال مباراة المنتخبين القطري والبحريني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري المجموعات.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا عربيا مقسمة على 4 مجموعات يتأهل منتخبين من كل مجموعة إلى دور الثمانية (ربع النهائي).

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا