شاهد.. افتتاح مبهر لكأس العرب في قطر وعزف النشيد الوطني للمنتخبات المشاركة (فيديو وصور)
أقيم في استاد البيت المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر بالفترة بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.
وأعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، انطلاق النسخة العاشرة من البطولة، التي غابت عن الظهور منذ عام 2012.
وقال الشيخ تميم في كلمته خلال افتتاح البطولة "أقدم التهنئة لكم جميعا على انطلاق البطولة، أتمنى التوفيق للجميع، أهلا بالعرب في دوحة العرب".
كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح بطولة #مونديال_العرب#قنوات_الكاس#FIFAArabCuppic.twitter.com/TxNqhs2bwJ— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021
أما السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أوضح باللغة العربية "قطر بيت الوحدة، الدوحة بيت العالم العربي اليوم وغدا.. دعونا نلعب كرة قدم ونستمتع معا".
#مونديال_العرب— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتحدث باللغة العربية في حفل افتتاح #مونديال_العرب#قنوات_الكاس#FIFAArabCup#قطر_البحرينpic.twitter.com/zmWjZvOFjr
وجاء حفل افتتاح كأس العرب، مميزا للغاية، حاول خلاله المنظمون، الجمع بين كل الثقافات العربية، سواء للمنتخبات المشاركة أو التي خرجت من الدور التمهيدي.
#مونديال_العرب— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021
لقطات من حفل الافتتاح في استاد #البيت المونديالي #قنوات_الكاس#FIFAArabCup#قطر_البحرينpic.twitter.com/lyxttiNUKT
صور من حفل افتتاح بطولة #مونديال_العرب في استاد #البيت المونديالي .. #قنوات_الكاس#FIFAArabCuppic.twitter.com/KNDAyZ3aqg— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021
وقام بإحياء حفل الافتتاح الذي استمر نصف ساعة، مجموعة من أبرز المطربين العرب، وسط حضور جماهيري كبير في استاد البيت.
#مونديال_العرب— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021
شاهد انطلاق حفل الافتتاح في استاد #البيت المونديالي #قنوات_الكاس#FIFAArabCup#قطر_البحرينpic.twitter.com/UGoKaVO2Op
وتمتع الحفل بعروض موسيقية وألعاب نارية، بجانب فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية، عبر شخصية جحا المتواجدة في التراث الشعبي في كثير من الثقافات القديمة.
#مونديال_العرب— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021
شاهد انطلاق حفل الافتتاح في استاد #البيت المونديالي #قنوات_الكاس#FIFAArabCup#قطر_البحرينpic.twitter.com/UGoKaVO2Op
وشهد الحفل، فقرة فنية جميلة فريدة، تم فيها مزج النشيد الوطني لكل الدول العربية، للتأكيد على الوحدة التي تجمع العرب في مختلف المجالات.
#مونديال_العرب— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021
عزف النشيد الوطني لجميع المنتخبات العربية المشاركة في #مونديال_العرب#قنوات_الكاس#FIFAArabCup#قطر_البحرينpic.twitter.com/Ti3vKmyRqH
كما شهد حفل الافتتاح، الإعلان رسميا عن افتتاح استاد البيت المونديالي، وذلك من خلال مباراة المنتخبين القطري والبحريني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري المجموعات.
ويشارك في البطولة 16 منتخبا عربيا مقسمة على 4 مجموعات يتأهل منتخبين من كل مجموعة إلى دور الثمانية (ربع النهائي).
المصدر: وكالات
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