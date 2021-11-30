 
مباشر
عاجل
تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم تتجه نحو القصر الرئاسي

كأس العرب.. بنتيجة عريضة تونس تتفوق على موريتانيا وبلعربي يرفض الاحتفال بهدفه

الرياضة

كأس العرب.. بنتيجة عريضة تونس تتفوق على موريتانيا وبلعربي يرفض الاحتفال بهدفه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ruq7

حقق المنتخب التونسي لكرة القدم فوزا عريضا على نظيره الموريتاني 5-1 الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية بكأس العرب، على ملعب أحمد بن علي في مدينة الريان القطرية.

افتتح المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري سجل أهداف البطولة العربية لعام 2021، وذلك بعد أن منح منتخب بلاده هدف التقدم في الدقيقة الـ39.

وجاء الهدف الثاني للمنتخب التونسي عن طريق فراس بلعربي، عند الدقيقة الـ42 من الشوط الأول.

ورفض بلعربي الاحتفال بالهدف أمام الجماهير وذرف الدموع خلال احتفال زملائه به، ليتضح بعد ذلك أن اللاعب فقد والده قبل يوم واحد من السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، إلا أن ذلك لم يؤثر على مشاركته مع منتخب بلاده.

ولم يتوقف مهرجان التهديف للمنتخب التونسي، إذ عاد الجزيري مجددا لتسجيل الهدف الثالث بكعب مميز نحو الشباك مباشرة.

إقرأ المزيد
جدول مباريات كأس العرب
جدول مباريات كأس العرب

وفي الوقت الذي كان الشوط الأول يسير نحو النهاية قام منتخب موريتانيا بهجوم تقرر على إثره اللجوء إلى الفار "تقنية الحكم المساعد" بعد شك حول لمس الكرة باليد من قبل أمين بن حميدة  ليقرر الحكم الإيراني علي رضا فغاني عن ركلة جزاء احتج عليها منتخب تونس ونفذها بنجاح مولاي أحمد بسام في الوقت الضائع.

بعد فترة الاستراحة بحث منتخب تونس عن تصعيد الفارق ونجح من جديد فراس بلعربي الإمضاء على الهدف الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده عند الدقيقة الـ50، قبل أن يختم يوسف المساكني التسجيل في الدقيقة 90 بهدف خامس. 

المصدر:RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا