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جدول مباريات كأس العرب

الرياضة

جدول مباريات كأس العرب
AFP KARIM JAAFAR
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أيام معدودة تفصل الجماهير العربية عن انطلاق بطولة كأس العرب والتي تستضيفها قطر في الفترة الممتدة بين 30 من الشهر الحالي و18 ديسمبر المقبل، ضمن إطار الاستعدادات لكأس العالم 2022.

نظام بطولة كأس العرب 2021:

يشارك في البطولة 16 منتخبا، مقسمين على أربع مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

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المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين.

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا. 

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين.

المجموعة الرابعة: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

وتأهل مباشرة للمشاركة في البطولة، 9 منتخبات بحسب التصنيف الدولي، وهي تونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق وسوريا والإمارات بجانب قطر البلد المضيف.

فيما خاض 14 فريقا التصفيات، تأهل منها 7 منتخبات وهي لبنان والأردن والسودان وعمان وفلسطين وموريتانيا والبحرين.

جدول مباريات منتخب الإمارات في كأس العرب 2021

جدول مباريات كأس العرب

ولم تعلن بعد المنتخبات العربية قوائم لاعبيها المشاركة في البطولة، لكن يتوقع أن تقتصر المشاركة على اللاعبين الناشطين في الدوريات المحلية وكذلك العربية، مع صعوبة استدعاء المحترفين في الأندية الأوروبية لانشغالهم بمباريات أنديتهم هناك.

المصدر: RT

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