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باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة نيمار ومدة غيابه

الرياضة

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة نيمار ومدة غيابه
Reuters Eric Gaillard
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أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الاثنين أن نجمه البرازيلي نيمار البالغ 29 عاما يعاني من التواء في كاحل قدمه اليسرى.

وأوضح النادي الباريسي في بيانه أن "الفحوصات التي أجريت الليلة الماضية تؤكد أن نيمار يعاني من التواء في الكاحل الأيسر مع إصابة في الأربطة. ومن المتوقع غيابه لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع".

وأضاف البيان: "سيتم تقييم تطور إصابته خلال الـ72 ساعة المقبلة".

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وتعرض نيمار لإصابة قوية في الكاحل الأيسر بعد تدخل لأحد مدافعي سانت إتيان في الدقيقة 87 من مباراة الفريقين (3-1) الأحد في المرحلة الخامسة عشرة، وخرج الدولي البرازيلي على نقالة.

وقال نيمار أمس الأحد عبر حسابه في "إنستغرام": "للأسف هذه الانتكاسات هي جزء من حياة الرياضي"، مضيفا: "الآن هذا هو الحال، يجب رفع الرأس والمضي قدما. سأعود بشكل أفضل وأقوى".

ومن المتوقع أن يكون نيمار جاهزا لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان في منتصف فبراير المقبل.

المصدر: "أ ف ب"

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