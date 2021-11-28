نيمار يصرخ من شدة الألم بعد تعرضه لإصابة قوية (فيديو)

تعرض البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام مضيفه سانت إيتيان (3-1)، التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسقط نيمار على أرض الملعب بعد مراوغة لاعب سانت إيتيان، في الدقيقة 84، وهو يصرخ من شدة الألم، نتيجة تعرضه لالتواء شديد في كاحل القدم اليسرى.

وتلقى نيمار الإسعافات الأولية من قبل الجهاز الطبي، ولكنه غادر أرضية الملعب لعدم تمكنه من استكمال المواجهة.

واضطر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، لاستبدال نيمار، حيث شارك مكانه اللاعب الشاب، دينا إيبيمبي.

وسبق أن تعرض نيمار جونيور لأكثر من إصابة في كاحل قدميه، تسببت في ابتعاده عن الملاعب لأشهر طويلة.

المصدر: وكالات