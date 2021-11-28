روسيا تفوز بلقب بطولة أبوظبي "غراند سلام" للجودو

فاز منتخب روسيا بلقب بطولة أبوظبي "غراند سلام" الكبرى للجودو 2021، التي اختتمت منافساتها مساء يوم الأحد، في صالة "جوجيتسو آرينا" بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

واستضاف اتحاد الإمارات للجودو، البطولة تزامنا مع احتفالات الدولة بـ"عيد الاتحاد الخمسين".

وحصل لاعبو المنتخب الروسي على 8 ميداليات، منها ذهبيتان و4 ميداليات فضية، إضافة إلى برونزيتين، تاركا المركز الثاني لنظيره الإنجليزي الذي حصد 7 ميداليات (ذهبيتان وفضية و4 برونزيات)، وتلتهما منغوليا في المركز الثالث برصيد 5 ميداليات (ذهبيتان و3 برونزيات).

وشارك في البطولة 223 لاعبا ولاعبة من 41 دولة من مختلف أرجاء العالم، وبلغت قيمة جوائزها المالية حسب لائحة بطولات الـ"غراند سلام" 154 ألف دولار أمريكي، بجانب 56 ميدالية ملونة منها 14 ميدالية ذهبية للفائزين الأوائل ومثلها من معدن الفضة، وضعفها من الميداليات البرونزية لأصحاب المركزين الثالث والرابع.

المصدر: وكالات