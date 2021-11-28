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شاهد.. تراكم الثلوج يتسبب في تأجيل مباراة بيرنلي وتوتنهام

الرياضة

شاهد.. تراكم الثلوج يتسبب في تأجيل مباراة بيرنلي وتوتنهام
Reuters LEE SMITH
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أعلن نادي توتنهام تأجيل مباراته أمام مضيفه بيرنلي، التي كانت من المقر إقامتها اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وقال توتنهام هوتسبير في بيان له: "يمكننا تأكيد تأجيل مباراتنا أمام بيرنلي بسبب سوء الأحوال الجوية".

وجاء قرار التأجيل قبل أقل من ساعة واحدة من موعد انطلاق المباراة.

المصدر: وكالات 

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