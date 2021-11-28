شاهد.. تراكم الثلوج يتسبب في تأجيل مباراة بيرنلي وتوتنهام

أعلن نادي توتنهام تأجيل مباراته أمام مضيفه بيرنلي، التي كانت من المقر إقامتها اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وقال توتنهام هوتسبير في بيان له: "يمكننا تأكيد تأجيل مباراتنا أمام بيرنلي بسبب سوء الأحوال الجوية".

❄️ We can confirm that today’s match against Burnley has been postponed due to adverse weather conditions. pic.twitter.com/8azBGHf3Pl — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 28, 2021

وجاء قرار التأجيل قبل أقل من ساعة واحدة من موعد انطلاق المباراة.

Premier League game between Burnley and Tottenham postponed due to heavy snow at Turf Moor ❄️❌ pic.twitter.com/52uxgZwCuJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 28, 2021

المصدر: وكالات