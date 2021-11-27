شاهد.. كيف فعل ساليمايكيرس ذلك!؟

فاجأ فريق ميلان مع لاعب خط وسطه البلجيكي، أليكسيس ساليمايكيرس، كل على طريقته الجميع، خلال المباراة ضد أتلتيكو مدريد التي جمعت الفريقين، ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر حساب "ESPNFC" على موقع "تويتر" مقطع الفيديو، للاعب الشاب ساليمايكيرس (22 عاما)، وهو يقوم بحركة كروية فنية مذهلة "ساحرة"، وعلق عليها: "لقد شاهدنا هذا 100 مرة وما زلنا لا نستطيع معرفة كيف فعل أليكسيس ساليمايكيرس ذلك".

We've watched this 100 times and still can't figure out how Alexis Saelemaekers has done this 🤯



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/nw7jxwpPFx — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2021

وتمكن ميلان من الفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد في عقر داره بهدف وحيد سجله المهاجم البرازيلي جونيور ميسياس "للروسونيري" في الوقت القاتل بحلول الدقيقة 87 من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، في إطار منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور مجموعات "التشامبيونز ليغ".

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ورفع ميلان رصيده إلى 4 نقاط، وانتزع المركز الثالث بفارق الأهداف من أتلتيكو مدريد، وأنعش آماله في المنافسة على المركز الثاني المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، الذي يشغله بورتو البرتغالي، برصيد 5 نقاط.

وسيكون ميلان على موعد في الجولة الختامية من دور المجموعات، مع متصدر المجموعة ليفربول، الذي ضمن تأهله إلى دور الـ16 الكبار، يوم الثلاثاء 7 ديسمبر المقبل، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

بينما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على بورتو، في اليوم ذاته، على ملعب "دراغاو - Estadio do Dragao" بمدينة بورتو.

المصدر: وكالات