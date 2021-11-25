شاهد.. جائزة هدف الأسبوع في دوري الأبطال تذهب إلى ليفربول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فوز الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز ألكانتارا الهدف الأول "للريدز" في مرمى ضيفه بورتو البرتغالي (2-0) عند الدقيقة 52 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة.

بينما أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني للفريق الإنجليزي بحلول الدقيقة 70 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

🔴 Thiago Alcântara's stunning strike against Porto is the Matchday 5 Goal of the Week 🔥 👏#UCLGOTW | @Heineken | @Thiago6pic.twitter.com/xE256ipTHp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2021

وجاء النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثاني ضمن قائمة المنافسين على جائزة هدف الأسبوع في الجولة الخامسة لدوري الأبطال، بهدفه الرائع الذي سجله بـ"مقصية" جميلة لفريقه بايرن ميونخ الألماني في مرمى مضيفه دينامو كييف الأوكراني (2-1) خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي، ليرفع رصيد إلى 9 أهداف ويتصدر قائمة الهدافين.

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واحتل السويسري سيلفان هيفتي مدافع فريق يونغ بويز، المرتبة الثالثة في القائمة بهدفه الرائع في مرمى ضيفه أتالانتا الإيطالي (3-3) بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيسر.

المصدر: "twitter/ChampionsLeague"