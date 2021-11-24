شاهد.. صلاح أبى أن يخرج من ملعب "أنفيلد" بدون هدف

جدد فريق ليفربول فوزه على ضيفه بورتو البرتغالي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقع على ثنائية "الريدز" كل من اللاعبين الإسباني تياغو ألكانتارا والمصري محمد صلاح في الدقيقتين (52 و70) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

يذكر أن ليفربول اكتسح بورتو في عقر داره (5-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ".

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وحقق فريق ليفربول انتصاره الخامس على التوالي، وعزز تربعه على عرش صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، وكان قد ضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ16 الكبار للبطولة.

بينما يشغل نادي بورتو المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويليه ميلان الإيطالي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في عقر داره (1-0) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، ليتراجع الفريق الإسباني إلى المركز الرابع الأخير برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT