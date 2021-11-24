مانشستر سيتي يهزم نجوم باريس سان جيرمان في "ملحمة" كروية.. فيديو
بلغ فريق مانشستر سيتي دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه باريس سان جيرمان (2-1) مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.
وافتتح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة 50، ولكن مانشستر سيتي رد الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ والمهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقتين (63 و77) على الترتيب من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الاتحاد".
هدف التعادل السيتي#باريس_سان_جيرمان#مانشستر_سيتي_باريسpic.twitter.com/QTN6qXo1rk— اخبار كروية ⚽ (@7Koora_2022) November 24, 2021
-— N ? (@Cc__Rr__7) November 24, 2021
هـدف جمـيل لـ الستي . 👀💙#مانشستر_سيتي_باريسpic.twitter.com/SIiq4lizTi
وعزز مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني "الفيلسوف" بيب غوارديولا (50 عاما)، تربعه على عرش صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، وحجز مقعدا له مبكرا في دور الـ16 الكبار "للتشامبيونز ليغ".
بينما توقف رصيد باريس سان جيرمان عند 8 نقاط، ويشغل المركز الثاني على سلم الترتيب، ولكن الفريق الباريسي بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (49 عاما) تأهل هو الآخر إلى الدور ذاته أيضا، مستفيدا من فوز لايبزيغ الألماني على كلوب بروج البلجيكي في عقر داره (4-0)، ويحتلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهما.
المصدر: RT
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