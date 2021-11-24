الليلة.. "ملحمة" كروية بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على ملعب "الاتحاد"

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء صوب ملعب "الاتحاد"، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين فريق مانشستر سيتي وضيفه باريس سان جيرمان.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة (19:45) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (50 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه باريس سان جيرمان:

بينما اختار الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (49 عاما) المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التالية "لأمراء باريس" لمواجهة ضيفه الإنجليزي:

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ويكفيه التعادل فقط في هذه المباراة للتأهل إلى دور الـ16 للبطولة مبكرا، بغض النظر عن نتيجة المواجهة الأخرى بين كلوب بروج البلجيكي وضيفه لايبزيغ الألماني اليوم أيضا، ومواجهتي الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

بينما يشغل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن فريق كلوب بروج، صاحب المركز الثالث، ومن ثم لايبزيغ في المرتبة الرابعة الأخيرة برصيد نقطة وحيدة.

المصدر: "twitter/psg_arab/cityarabia"