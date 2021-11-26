شاهد.. 4 تمريرات "سحرية" في دوري الأبطال

عرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أفضل أربع تمريرات حاسمة على التصويت لجائزة "أفضل تمريرة" خلال خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر "يويفا" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو لأربع تمريرات حاسمة لاختيار الأفضل من بينها.

وتضمنت القائمة كلا من: التمريرة السحرية للنجم البرتغالي برناردو سيلفا الذي مرر كرة على طبق من ذهب لزميله الإنجليزي رحيم سترلينغ ليترجمها إلى هدف التعادل لفريق مانشستر سيتي أمام ضيفه باريس سان جيرمان (2-1) مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "الاتحاد".

وتمريرة الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط ميلان الإيطالي، على رأس زميله المهاجم البرازيلي جونيور ميسياس الذي ترجمها إلى هدف الفوز الوحيد "للروسونيري" في شباك مضيفه أتلتيكو مدريد، في الوقت القاتل بحلول الدقيقة 87 من عمر المباراة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

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ودخلت القائمة أيضا، تمريرة الكرواتي إيفان راكيتيش لاعب خط وسط فريق إشبيلية، لزميله المهاجم الإسباني خوان جوردان الذي سجل منها هدف التقدم للفريق الأندلسي في مرمى ضيفه فولفسبورغ ألماني (2-0) يون الثلاثاء الماضي، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

إضافة إلى تمريرة الكرواتي الآخر إيفان بيريشيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي، المتقنة على رأس زميله المهاجم البوسني إيدين دجيكو في مرمى ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني (2-0) مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

المصدر: "twitter/ChampionsLeague"