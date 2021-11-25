طفل يتجاهل ميسي ونيمار ومبابي ويذهب للاعب آخر لنيل قميصه

اقتحم مشجع صغير ملعب "الاتحاد" خلال مباراة فريق مانشستر سيتي وضيفه باريس سان جيرمان (2-1) مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتوجه الطفل الصغير مباشرا إلى البرتغالي برناردو سيلفا لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي، للحصول على قميصه، متجاهلا نجوم باريس سان جيرمان، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كليان مبابي على أرض الملعب.

وأهدى برناردو سيلفا الذي فرض نفسه نجما للمباراة بأدائه المذهل، قميصه لمشجعه الصغير ليحقق حلمه وسط تصفيق المشجعين في المدرجات.

With Messi, Neymar and Mbappe all on the pitch, this kid went straight for Bernardo Silva's shirt 💙 pic.twitter.com/WB5DBBdoYT — ESPN FC (@ESPNFC) November 25, 2021

نسبة التمريرات الصحيحة لبيرناردو سيلفا في المباراة هي 💯



🔷 #السيتيpic.twitter.com/bnvRZfMBDm — مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 24, 2021

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وقدم فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني "الفيلسوف" بيب غوارديولا (50 عاما) عرضا كرويا رائعا، وحقق فوزا مستحقا على ضيفه الفرنسي، ليتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، ويحجز مقعدا له مبكرا في دور الـ16 الكبار "للتشامبيونز ليغ".

كما بلغ فريق باريس سان جيرمان، الذي توقف رصيده عند 8 نقاط، ويشغل المركز الثاني على سلم الترتيب، الدور صمن النهائي للبطولة أيضا، مستفيدا من فوز لايبزيغ الألماني على كلوب بروج البلجيكي في عقر داره (4-0)، ويحتلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهما.

المصدر: وكالات