قائمة الأندية المتأهلة لدور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي
Reuters /Denis Balibouse
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أسدل الستار على مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم، يوم الخميس، بتأهل عدد من الأندية مبكرا إلى دور خروج المغلوب ضمن مسابقة "يوروبا ليغ".
وفي ما يلي قائمة الأندية المتأهلة للدور الإقصائي الأول من الدوري الأوروبي مبكرا، قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات:
المجموعة الأولى:
ليون (فرنسا)
المجموعة الثانية:
موناكو (فرنسا)
المجموعة الرابعة:
آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)
أولمبياكوس (اليونان)
المجموعة الخامسة:
غلطة سراي (تركيا)
لاتسيو (إيطاليا)
المجموعة السابعة:
باير ليفركوزن (ألمانيا)
ريال بيتيس (إسبانيا)
المجموعة الثامنة:
وست هام يونايتد (إنجلترا).
المصدر: RT
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