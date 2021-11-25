نتائج مباريات الجولة الخامسة لـ"يوروبا ليغ"

جرت 15 مباراة في مختلف الملاعب الأوروبية، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي بكرة القدم "يوروبا ليغ" للموسم (2021-2022).

وشهدت المباراة الافتتاحية لمنافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ" التي أقيمت مساء الأربعاء، فوز فريق سبارتاك موسكو الروسي على ضيفه نابولي الإيطالي (2-1) في العاصمة موسكو.

وأسفرت مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عن النتائج التالية:

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المجموعة الأولى:

غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) - سبارتا براغ (التشيك) - (2-0)

بروندبي (الدانمارك) - ليون (فرنسا) - (1-3)

المجموعة الثانية:

آيندهوفن (هولندا) - شتورم غراتس (النمسا) - (2-0)

موناكو (فرنسا) - ريال سوسييداد (إسبانيا) - (2-1)

المجموعة الثالثة:

سبارتاك موسكو (روسيا) - نابولي (إيطاليا) - (2-1)

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ليستر سيتي (إنجلترا) - ليغيا وارسو (بولندا) - (3-1)

المجموعة الرابعة:

أولمبياكوس (اليونان) - فنربختشة (تركيا) - (1-0)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - رويال أنتويرب (بلجيكا) - (2-2)

المجموعة الخامسة:

غلطة سراي (تركيا) - مارسيليا (فرنسا) - (4-2)

لوكوموتيف موسكو (روسيا) - لاتسيو (إيطاليا) - (0-3)

المجموعة السادسة:

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ميتييلاند (الدانمارك) - سبورتينغ براغا (البرتغال) - (3-2)

تسرفينا زفيزدا (صربيا) - لودوغوريتس (بلغاريا) - (1-0)

المجموعة السابعة:

باير ليفركوزن (ألمانيا) - سيلتك (إسكتلندا) - (3-2)

ريال بيتيس (إسبانيا) - فيرينتسفاروش (هنغاريا) - (2-0)

المجموعة الثامنة:

رابيد فيينا (النمسا) - وست هام يونايتد (إنجلترا) - (0-2)

دينامو زغرب (كرواتيا) - جينك (بلجيكا) - (1-1).

⏰ RESULTS ⏰



Goals, comebacks, and plenty of drama 😅



✅ West Ham, Leverkusen, and Monaco join Lyon in round of 16



Who impressed you most on Matchday 5? #UELpic.twitter.com/NfaiOPmxHs — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 25, 2021

المصدر: RT