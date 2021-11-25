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نتائج مباريات الجولة الخامسة لـ"يوروبا ليغ"

الرياضة

نتائج مباريات الجولة الخامسة لـ
Globallookpress Arne Dedert
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جرت 15 مباراة في مختلف الملاعب الأوروبية، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي بكرة القدم "يوروبا ليغ" للموسم (2021-2022).

وشهدت المباراة الافتتاحية لمنافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ" التي أقيمت مساء الأربعاء، فوز فريق سبارتاك موسكو الروسي على ضيفه نابولي الإيطالي (2-1) في العاصمة موسكو.

وأسفرت مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عن النتائج التالية:

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المجموعة الأولى:

غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) - سبارتا براغ (التشيك) - (2-0)

بروندبي (الدانمارك) - ليون (فرنسا) - (1-3)

المجموعة الثانية:

آيندهوفن (هولندا) - شتورم غراتس (النمسا) - (2-0)

موناكو (فرنسا) - ريال سوسييداد (إسبانيا) - (2-1)

المجموعة الثالثة:

سبارتاك موسكو (روسيا) - نابولي (إيطاليا) - (2-1)

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ليستر سيتي (إنجلترا) - ليغيا وارسو (بولندا) - (3-1)

المجموعة الرابعة:

أولمبياكوس (اليونان) - فنربختشة (تركيا) - (1-0)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - رويال أنتويرب (بلجيكا) - (2-2)

المجموعة الخامسة:

غلطة سراي (تركيا) - مارسيليا (فرنسا) - (4-2)

لوكوموتيف موسكو (روسيا) - لاتسيو (إيطاليا) - (0-3)

المجموعة السادسة:

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ميتييلاند (الدانمارك) - سبورتينغ براغا (البرتغال)  - (3-2)

تسرفينا زفيزدا (صربيا) - لودوغوريتس (بلغاريا) - (1-0)

المجموعة السابعة:

باير ليفركوزن (ألمانيا) - سيلتك (إسكتلندا) - (3-2)

ريال بيتيس (إسبانيا) - فيرينتسفاروش (هنغاريا) - (2-0)

المجموعة الثامنة:

رابيد فيينا (النمسا) - وست هام يونايتد (إنجلترا) - (0-2)

دينامو زغرب (كرواتيا) - جينك (بلجيكا) - (1-1). 

المصدر: RT

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