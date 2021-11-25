نسور لاتسيو تفترس لوكوموتيف موسكو

خرج فريق لاتسيو الإيطالي بفوز ثمين من ملعب مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي (3-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي هدفين متتاليين لنسور العاصمة الإيطالية روما في الدقيقتين (56 و63) من ركلتي جزاء.

بينما تكفل زميله المهاجم الإسباني بيدرو رودريغيز بتسجيل الهدف الثالث بحلول الدقيقة 87 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "لوكوموتيف" في العاصمة موسكو.

وحقق لاتسيو بذلك انتصاره الثاني على لوكوموتيف موسكو وهو الثاني أيضا في الموسم الحالي لمسابقة "يوروبا ليغ"، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، برصيد 8 نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر فريق غلطة سراي التركي الذي تغلب بدوره (4-2) على ضيفه مرسيليا الفرنسي الثالث برصيد أربع نقاط.

وضمن لاتسيو تأهله إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي رفقة غلطة سراي.

بينما توقف رصيد لوكوموتيف موسكو عند نقطتين فقط، ويشغل المركز الرابع الأخير في جدول الترتيب، وودع "يوروبا ليغ".

المصدر: RT