ليفاندوفسكي يفوز بجائزة "IFFHS" لأفضل لاعب في العالم 2021

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاء "IFFHS" اليوم الخميس، فوز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي.

وتصدر ليفاندوفسكي قائمة صدارة أفضل لاعبي العالم للعام 2021، برصيد 150 نقطة، متفوقا بفارق 45 نقطة على وصيفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وتلاهما في المركز الثالث، الإيطالي جورجينيو، لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، برصيد 40 نقطة.

وجاء البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي في المرتبة الرابعة برصيد 35 نقطة.

بينما اكتفى النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، بالمركز الخامس، برصيد 20 نقطة فقط، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، بالمرتبة السابعة كالرقم الذي يحمله (CR7) برصيد 15 نقطة فقط.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم 2021 وفقا لموقع "IFFHS":

1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 150 نقطة

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2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) 105 نقاط

3- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي) 40 نقطة

4- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) 35 نقطة

5- المصري محمد صلاح (ليفربول) 20 نقطة

6- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 20 نقطة

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 15 نقطة

8- الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي) 10 نقاط

9- الإيطالي جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) 10 نقاط

10- النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) 5 نقاط.

المصدر: وكالات