الكاف يحذر الكاميرون وأنباء عن إمكانية نقل بطولة كأس إفريقيا لدولة عربية

أعرب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مخاوفه بشأن استعدادات الكاميرون لاستضافة كأس أمم إفريقيا مطلع العام المقبل، في وقت تتحدث فيه بعض التقارير عن إمكانية نقل البطولة إلى دولة أخرى.

وقال أمين عام الكاف، فيرون موسينغو أومبا، في رسالة إلكترونية إلى اللجنة المنظمة في الكاميرون: "أنا مستاء لأنه تبين لي أنه بعد زيارات عدة قام بها رئيس الاتحاد الإفريقي ونائبه والأمين العام للاتحاد الإفريقي، فإن الوعود لم تنفذ".

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ويبدو أن عدم رضا الاتحاد الإفريقي يتعلق بجوانب الملعب الجديد في ياوندي الواقع في منطقة أولمبه، والذي سيحتضن المباراتين الافتتاحية والختامية للبطولة.

وأضاف موسينغو في رسالته: "في ما يتعلق بملعب أولمبه، ليكون معلوما لديكم، إذا لم تتم تسوية الأمور من الآن وحتى 30 نوفمبر 2021، فإن المباراة الافتتاحية ستقام في مكان آخر. لقد اتخذنا تدابير في هذا الشأن لكن سيكون الأمر مؤسفا للجنة المنظمة، للاتحاد الإفريقي والكاميرون" في حال تم ذلك.

كما أعرب الاتحاد القاري عن مخاوفه من البروتوكول الصحي المعتمد في الكاميرون من أجل ولوج الملعب أو التعاقد مع المتطوعين.

ولم يؤكد الاتحاد الإفريقي أو ينفي في رسالته إمكانية تجريد الكاميرون من استضافة البطولة القارية في حال عدم استجابتها لمطالبه، لكن تقارير إعلامية مصرية وجزائرية، تحدثت عن إمكانية نقلها إلى بلد آخر وقد يكون خارج القارة السمراء.

وكشفت تلك التقارير، أن قطر التي تستعد حاليا لاستضافة بطولة كأس العرب قبل استضافتها نهائيات بطولة كأس العالم في نهاية العام المقبل، قد تكون بديلة للكاميرون لاحتضان العرس الكروي الإفريقي، المزمع إقامته في الفترة بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين.

المصدر: وكالات