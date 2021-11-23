بيل وهازارد خارج تشكيلة ريال مدريد لمواجهة شيريف

أعلن ريال مدريد أن تشكيلته في المباراة التي ستجمعه بنادي شيريف المولدوفي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لن تتضمن غاريث بيل وإيدين هازارد.

ولم يكن اللاعبان متاحين للمدرب كارلو أنشيلوتي بعد العودة من فترة التوقف الدولي، وغابا عن المباراة التي فاز فيها الفريق الملكي 4-1 على غرناطة ضمن منافسات الدوري الإسباني، الأحد الماضي.

ولم يتعاف هازارد بعد من الإصابة بفيروس في المعدة، بينما أصيب بيل بإصابة في عضلة ربلة الساق، بينما كان يقود منتخب بلاده ويلز.

وسيقود هجوم الريال في مباراته ضد شيريف غدا الأربعاء، كل من كريم بنزبما، وماريانو دياز، ولوكا يوفيتش، وفينيسيوس جونيور، ورودريغو.

ويحتل الريال صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط، ويتقدم بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الثاني، وثلاث نقاط عن شيريف الثالث، بينما يتذيل شاختيور دانيتسك ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

المصدر: وكالات