زفيريف يجرد مدفيديف من لقب البطولة الختامية لمحترفي التنس ويرفع كأسها للمرة الثانية
جرد الألماني ألكسندر زفيريف منافسه الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثاني عالميا من لقب البطولة الختامية لمحترفي التنس، بتغلبه عليه في النهائي اليوم الأحد بمجموعتين نظيفتين.
وحسم زفيريف المصنف الثالث عالميا المباراة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و15 دقيقة.
VICTOR-INO 🏆— Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2021
The moment @AlexZverev beat Medvedev 6-4 6-4 to win the 2021 #NittoATPFinals title! pic.twitter.com/RG1PnyxaU6
وتوج زفيريف البالغ 24 عاما موسمه الرائع بلقب البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم في الموسم، رافعا غلته إلى ستة ألقاب هذا العام بينها الذهب الأولمبي في طوكيو هذا الصيف عندما تخطى الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول عالميا في نصف النهائي، وكرر إنجازه في البطولة الختامية عندما أطاح به من دور الأربعة أيضا أمس السبت وحرمه من اللقب السادس في البطولة ومعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب المسجل باسم السويسري روجر فيدرر.
🎉🎉🎉@AlexZverev#NittoATPFinalspic.twitter.com/TYD4PdeWMT— Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2021
وحقق زفيريف فوزه الـ59 هذا الموسم وهو اللاعب الوحيد الفائز بأكبر عدد من المباريات هذا العام، وأوقف الانتصارات المتتالية للنجم الروسي في البطولة الختامية عند تسعة.
🇨🇿 Ivan Lendl 1982— Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2021
🇸🇪 Stefan Edberg 1989
🇺🇸 Andre Agassi 1990
🇩🇪 Alexander Zverev 2021
The 4 players in #NittoATPFinals history to beat the World No. 1 and No. 2 in the semi-final and final! pic.twitter.com/kVaHwS3wrw
وهي المرة الأولى منذ عام 1990 عندما فعلها الأمريكي أندريه أغاسي، ينجح فيها متوج بالبطولة الختامية في الفوز على المصنفين الأول والثاني على العالم في طريقه للظفر باللقب.
وأوقف زفيريف سلسلة خمس هزائم متتالية أمام مدفيديف آخرها في دور المجموعات في البطولة الحالية، وقبلها في في نصف نهائي بطولة باريس التي توج النجم الروسي بلقبها.
وعادل زفيريف منافسه مدفيديف في عدد الانتصارات في 12 مواجهة مباشرة بينهما برصيد ستة لكل منهما.
وهذه أول سنة تستضيف فيها مدينة تورينو البطولة الختامية، وستستضيفها لغاية عام 2025، بعد 12 عاما أقيمت خلالها في العاصمة البريطانية لندن.
المصدر: أ ف ب
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