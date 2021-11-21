ريال مدريد ينقض على الصدارة برباعية في شباك غرناطة (فيديو)
حقق ريال مدريد فوزا عريضا على مضيفه غرناطة بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وحملت رباعية الفريق الملكي توقيع كل من ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز والبرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي فيرلاند ميندي في الدقائق 19 و25 و56 و76 على الترتيب، فيما سجل هدف الفريق الأندلسي اليتيم الكولومبي لويس سواريز في الدقيقة الـ34 من عمر اللقاء.
FT #GranadaRealMadrid 1-4— LaLiga English (@LaLigaEN) November 21, 2021
Goal fest from @realmadriden at Los Carmenes! ⚽️🎉#LaLigaSantanderpic.twitter.com/qas0LkkfBa
وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة ليصعد إلى الصدارة متمنيا تعثر ريال سوسيداد صاحب الـ28 نقطة أمام فالنسيا في وقت لاحق اليوم.
Vinicius 3rd goal 😏 #GranadaRealMadrid#ريال_مدريد_غرناطةpic.twitter.com/WKLkrmtbcH— Gui (@tojema9042) November 21, 2021
في المقابل، توقف رصيد غرناطة عند 11 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT
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