برشلونة يحسم الديربي أمام إسبانيول في مباراته الأولى تحت قيادة تشافي (فيديو)
حقق برشلونة فوزا صعبا وثمينا على جاره إسبانيول بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
ويدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ48 من عمر اللقاء.
FT #BarçaEspanyol 1-0@FCBarcelona win the derby under new manager Xavi Hernandez! 💙🎩❤️#LaLigaSantanderpic.twitter.com/4EjoRSfcpv— LaLiga English (@LaLigaEN) November 20, 2021
وهذه المباراة الأولى لبرشلونة تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز الذي تولى الإدارة الفنية للفريق خلفا للهولندي رونالد كومان الذي أُقيل لسوء النتائج.
✅ Derby win.— LaLiga English (@LaLigaEN) November 20, 2021
✅ Three points.
Xavi Hernandez marked his @FCBarcelona managerial debut with a win! 👔 pic.twitter.com/rxKLdH6X0A
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة وصعد إلى المركز السادس، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 17 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق "الليغا".
GOOOOOAAALL Barcelona Scores first one 🔥..— Goals 2 (@Goals217) November 20, 2021
Follow me here : @Mohammad_zrek1@FCBarcelona#barcaespanyol#برشًلونة_اسبًانيولpic.twitter.com/hGIDZHsKnH
المصدر: RT
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