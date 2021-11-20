تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف "الفرعون" صلاح في شباك أرسنال (فيديو)

عزز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن سجل هدفا في شباك أرسنال اليوم السبت.

وسجل صلاح هدفه في شباك "المدفعجية" بعد تمريرة متقنة من زميله السنغالي ساديو ماني عند الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء الذي انتهى لمصلحة "الريدز" برباعية نظيفة.

هدف محمد صلاح في آرسنال#محمد_صلاح

هدف رقم 8 في 10 مباريات ضد أرسنال pic.twitter.com/x4vZiZklda — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) November 20, 2021

- ترتيب هدافي "البريميرليغ" موسم 2021-2022:

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 11 هدفا.

2- ساديو ماني (ليفربول) 7 أهداف.

3- جيمي فاردي (ليستر سيتي) برصيد 7 أهداف.

4- ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) برصيد 6 أهداف.

100 – Mohamed Salah's strike was Liverpool's 100th in the Premier League against Arsenal; only against Newcastle (105) have the Reds scored more in the competition. Century. #LIVARS — OptaJoe (@OptaJoe) November 20, 2021

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، فإن هدف صلاح اليوم يحمل الرقم 100 لليفربول في شباك أرسنال ضمن "البريميرليغ".

وأضاف الشبكة أن أرسنال هو ثاني أكثر الفرق في الدوري تلقيا للأهداف من ليفربول بعد نيوكاسل الذي استقبل 105 أهداف.

Mohamed Salah has either scored or assisted in 11 of his 12 Premier League games this season:



⚽️ 11 goals

🅰️ 7 assists



Incredible. 😍 pic.twitter.com/CUwmn63iaj — Squawka Football (@Squawka) November 20, 2021

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أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح سجل أو صنع في 11 مباراة من أصل 12 لعبها هذا الموسم في الدوري، حيث سجل 11 هدفا وقام بـ7 تمريرات حاسمة.

المصدر: RT