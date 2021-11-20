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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف "الفرعون" صلاح في شباك أرسنال (فيديو)

الرياضة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف
AFP
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عزز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن سجل هدفا في شباك أرسنال اليوم السبت.

وسجل صلاح هدفه في شباك "المدفعجية" بعد تمريرة متقنة من زميله السنغالي ساديو ماني عند الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء الذي انتهى لمصلحة "الريدز" برباعية نظيفة.

- ترتيب هدافي "البريميرليغ" موسم 2021-2022:

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 11 هدفا.

2- ساديو ماني (ليفربول) 7 أهداف.

3- جيمي فاردي (ليستر سيتي) برصيد 7 أهداف.

4- ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) برصيد 6 أهداف.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، فإن هدف صلاح اليوم يحمل الرقم 100 لليفربول في شباك أرسنال ضمن "البريميرليغ".

وأضاف الشبكة أن أرسنال هو ثاني أكثر الفرق في الدوري تلقيا للأهداف من ليفربول بعد نيوكاسل الذي استقبل 105 أهداف.

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أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح سجل أو صنع في 11 مباراة من أصل 12 لعبها هذا الموسم في الدوري، حيث سجل 11 هدفا وقام بـ7 تمريرات حاسمة.

المصدر: RT

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